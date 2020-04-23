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’ın anlamı ve önemi nedir? 23 Nisan’da ne olmuştur? İşte cevabı

Bugün Ulusal Egemenlik ve . tarafından tüm çocuklara armağan edilen bu güzel günün diğer bir anlamı da 23 Nisan 1920 yılında birinci ’nin açıldığı tarih olmasıdır. Bu kapsamda vatandaşlarımız bu önemli güne ilişkin hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler edinmek için arama motorlarında yoğun şekilde 23 Nisan’ın anlamı ve önemi nedir? Şeklinde sorularla araştırmalar yapamaya devam ediyor. 23 Nisan’da ne olmuştur merak edenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 08:50 ABONE OL
23 Nisan’ın anlamı ve önemi nedir? 23 Nisan’da ne olmuştur? İşte cevabı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23 Nisan tarihi iki açıdan ülkemiz için önem arz etmektedir. İlki, bu tarihte Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, ikincisi ise Millet Meclisi'nin açılmasını takip eden yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan günü tüm çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Diğer yandan bu önemli güne ilişkin hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde 23 Nisan'ın anlamı ve önemi nedir? sorusunun cevaplarını merak ediyor. 23 Nisan'da ne olmuştur öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 23 NİSAN'DA NE OLMUŞTUR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

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23 Nisan’ın anlamı ve önemi nedir? 23 Nisan’da ne olmuştur? İşte cevabı
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