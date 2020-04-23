Ramazan ayı ile birlikte çeşitli soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sorular içinde en merak edileni ve özellikle kadınların sıkça araştırdığı "Ağda yapmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı oluyor. Vücudundaki istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen ve aynı zamanda oruç tutacak olan kadınlar epilasyon ve ağda yapılmasının orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. Buna göre; ağda yapmak orucu bozar mı? Ağda yapınca oruç bozulur mu?

AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Özellikle Ramazan ayında yapılması ve yapılmaması gerekenler adına araştırmalar sürerken kadınlar "Ağda yapmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?

İşte yanıtı!