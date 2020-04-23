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'da ilk sahur kaçta? Ankara imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Başkent ’da ilk sahur saat kaçta? Günün en çok araştırılan sorularından biri bu olacak. Haberimizin içerisinde imsakiye saatlerini bulabilirsiniz. Peki, Ankara’da Ramazan ayının ilk sahuru ve ilk iftarı saat kaçta? Dünya genelinde iki buçuk milyonun üzerinde insanı enfekte eden ve on binlercesinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle bu Ramazan toplu iftar ve sahur organizasyonları olmayacak. Camilerde alınan önlemler nedeniyle de bugün kılınması gereken ilk teravih camilerde cemaat ile kılınmayacak. İşte Diyanet ile 2020 Ankara imsakiye ve Ankara’da ilk sahur kaçta sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:03 ABONE OL
Ankara'da ilk sahur kaçta? Ankara imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

On Bir Ayın Sultanı olan Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılacak konular arasında Ankara imsak saatleri yer alıyor. Sabah ezanı, namaz vaktinden önce, imsak saatinde okunacak. Bugün Müslümanlar ezan okunana kadar sahurlarını yapacaklar ve imsaktan sonra ilk oruç için niyet edilecek. Türkiye'nin başkenti Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara'da bugün ilk imsak saati 04:18! 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece oruçlarımız için sahura kalkacağız, 24 Nisan cuma ilk iftarımızı yapacağız. Ankara'daki ilk iftar saati de 19:43 olacak. İşte Ankara imsakiye saatleri...

ANKARA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU! 2020 ANKARA İMSAKİYE TAKVİMİ

Özel olarak hazırladığımız haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerimizin ilk sahur ve ilk iftar saatlerini; il il imsakiye vakitlerini bulabilirsiniz...

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Ankara'da ilk sahur kaçta? Ankara imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?
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