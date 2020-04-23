Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler - gönülller yeni sezon yarışmaları kıran kırana devam ederken yarışmacılardan Aşkım Burçe Tunay'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler arama motorlarında Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilir. İşte ayrıntılar…

SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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