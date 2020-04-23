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ve Çocuk Bayramı katılım formu ile video yükleme! TRT ve ATV 23 Nisan video gönderme, yükleme nasıl yapılıyor?

ve video gönderme nasıl yapılır? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Salgın nedeniyle okullarda uzaktan eğitim sürecine geçişmesinin ardından iki gün sonra gerçekleşecek olan Çocuk Bayramı etkinlikleri de ertelenmiş oldu. Bu kapsamda ise Atv ve TRT kanalları çocukların bayramlarını gönüllerince kutlamaları adına çektikleri bu anlamlı güne özel şiir, şarkı, dans videolarını bu iki kanala göndermeleri durumunda bu görüntüler televizyon ekranlarında yayınlanacağı bildirildi. Bu duyuru sonrasında yoğun ilgi gören bu uygulamanın detaylarına ilişkin binlerce veli ve çocuk araştırmalarına başladı. Buna göre; ATV ve TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte 23 Nisan katılım formu ile video yükleme ile ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 08:38 ABONE OL
TRT ve ATV 23 Nisan Çocuk Bayramı katılım formu ile video yükleme! TRT ve ATV 23 Nisan video gönderme, yükleme nasıl yapılıyor?

Çocuk Bayramı etkinliklerinin bu sene salgın nedeniyle yapılamamasından dolayı çocukların kendilerine özel olan bu günde biraz olsun eğlenebilmeleri adına ve kanalları bir uygulamaya imza attı. Buna göre; çocukların 'a özel okudukları şiirleri, dansları ve şarkılarını video çekerek bu iki kanala göndermeleri durumunda tüm Türkiye televizyon ekranlarından bu videoları izleyebilecek. Yoğun ilgi gören bu etkinlik ile ilgili olarak araştırmalar hız kazanırken binlerce çocuk ve ebeveynleri ATV ve TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Sorusunu internet aracılığı ile araştırıyor. İşte ATV ve TRT 23 Nisan katılım formu ile video yükleme ile ilgili tüm detaylar…

ATV VE TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için Atv ve TRT'den güzel haber geldi. Bu yıl çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını atv ekranından tüm Türkiye'ye duyuracak!

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İşte konuya dair detaylar…

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TRT ve ATV 23 Nisan Çocuk Bayramı katılım formu ile video yükleme! TRT ve ATV 23 Nisan video gönderme, yükleme nasıl yapılıyor?
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