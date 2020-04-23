TRT ve ATV 23 Nisan Çocuk Bayramı katılım formu ile video yükleme! TRT ve ATV 23 Nisan video gönderme, yükleme nasıl yapılıyor?

Çocuk Bayramı etkinliklerinin bu sene salgın nedeniyle yapılamamasından dolayı çocukların kendilerine özel olan bu günde biraz olsun eğlenebilmeleri adına TRT ve ATV kanalları bir uygulamaya imza attı. Buna göre; çocukların 23 Nisan'a özel okudukları şiirleri, dansları ve şarkılarını video çekerek bu iki kanala göndermeleri durumunda tüm Türkiye televizyon ekranlarından bu videoları izleyebilecek. Yoğun ilgi gören bu etkinlik ile ilgili olarak araştırmalar hız kazanırken binlerce çocuk ve ebeveynleri ATV ve TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Sorusunu internet aracılığı ile araştırıyor. İşte ATV ve TRT 23 Nisan katılım formu ile video yükleme ile ilgili tüm detaylar…

ATV VE TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için Atv ve TRT'den güzel haber geldi. Bu yıl çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını atv ekranından tüm Türkiye'ye duyuracak!

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İşte konuya dair detaylar…