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Başkan Erdoğan bu videoyla paylaştı!

Başkan , 'nin açılışının 100. yılında sosyal medyadan bir video paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:44 ABONE OL
Başkan Erdoğan bu videoyla paylaştı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya paylaşımından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılını bu videoyla kutladı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan açıklaması

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Başkan Erdoğan bu videoyla paylaştı!
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