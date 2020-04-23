Bayram sevincini eve sığdırdılar

DÜZCE, Kocaeli, Bartın ve Sakarya'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla evlerini süsleyip, söyledikleri şarkının yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Düzce'deki öğrenciler, evlerini süsledi. Evlerine Türk bayrakları ve rengarenk balonlar asan 23 Nisan İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, birlikte günün anlamına uygun şarkılar söyledi. Kocaeli'nde Hereke Sümer İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, evlerinde çeşitli düzenlemeler yaptı. Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, çeşitli meslek gruplarını tasvir ederek "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu. Sakarya'da da Korucuk Anaokulu Arılar sınıfı öğrencileri de velilerinin yardımıyla evlerini Türk bayraklarıyla süsleyerek bayramı coşkuyla kutladı. Bartın'da da özellikle kız çocuklarının eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültütrel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren İnci Bankoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı (İBEV) öğrencileri Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde coşkuyla kutluyor.