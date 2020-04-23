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? Ramazan’da ve hangileri?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok konu araştırılmaya başlandı. Bu konulardan bir tanesi de "?" sorusunun yanıtı olmakla beraber en uzun ve en kısa oruç tutulan şehirler de merak ediliyor. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler kaç saat oruç tutulacağını da öğrenmek istiyor. Ramazan'ın ilk günü en uzun orucu 17 saat 56 dakika ile Norveç'in Tromso şehrindeki Müslümanlar tutacak. Buna göre, bu sene oruç kaç saat tutulacak? Ramazan'da ve hangileri?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:11 ABONE OL
Bu sene oruç kaç saat tutulacak? Ramazan’da en uzun oruç tutulan şehir ve en kısa oruç tutulan şehir hangileri?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadetinin yerine getirilmesine az bir zaman kala pek çok sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene 30 gün oruç tutulacak olup sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar herhangi bir şey yenmeyecek ve içilmeyecek. Hal böyle olunca; sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; bu sene oruç kaç saat tutulacak? Ramazan'da ve hangileri?

BU SENE ORUÇ KAÇ SAAT TUTULACAK? EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTULAN ŞEHİR

Türkiye genelinde Ramazan'ın birinci günü ilk imsak, Iğdır'da saat 03.33'te yapılacak. İlk oruç ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak. Ramazan'ın ilk günü son imsak, İzmir'de 04.46'da başlayacak. Son iftar saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.

Bu sene oruç kaç saat tutulacak? En uzun ve en kısa oruç tutulan şehir hangileri?

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Bu sene oruç kaç saat tutulacak? Ramazan’da en uzun oruç tutulan şehir ve en kısa oruç tutulan şehir hangileri?
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