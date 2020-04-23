Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün fırınlar açık mı? Ramazan'da ilk sahurda fırınlardan pide alınabilecek mi? İşte detaylar...

Bugün fırınlar açık mı? Ramazan'da ilk sahurda fırınlardan pide alınabilecek mi? İşte detaylar...

Mübarek Ramazan ayının ilk oruçları için bu gece niyet edeceğiz. Vatandaşlar; Ramazan ayının değişmeyen geleneklerinden almak için fırınlara gidebilecek mi, bugün fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgede fırınlar açık mı sorusunun cevabı da aktarılmıştı. Her Ramazan olduğu gibi ilk sahurdan önce fırınlarda pide kuyruğu oluşuyordu, dünyayı etkisi altına alan corona virüs krizi nedeniyle bu görüntüler bu sene yaşanmayacak, kalabalık şekilde sıra beklemelere yasak getirildi. Bu sene Ramazan'da pide satışları iftar saatinden 2 saat önce sona erecek; peki ilk sahur günü bugün , gece fırınlardan pide alınabilecek mi?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:47 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı? Ramazan'da ilk sahurda fırınlardan pide alınabilecek mi? İşte detaylar...

23 ve 24 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından hafta sonu da yasağın devam edeceği düşünülürse 'Bugün ?' sorusu hem Google'da hem sosyal medyada araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca hafta sonları dışında vatandaşlar fırından pide ve ekmek alabilecek fakat iftardan 2 saat önce pide satışları sona erecek. Peki bugün fırınlar kaça kadar açık olacak? İlk sahurun olduğu bugün ve ilk iftarın olduğu yarın fırınlar açık olacak fakat vatandaşlar fırına gidip ekmek veya pide alamayacak! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesin detayları...

VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINA GİDEMEYECEK! EKMEK DAĞITIMI OLACAK

Ramazan ayının ilk sahuru ve ilk iftarının olduğu bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlar sokağa çıkamayacak, fırına gidemeyecek. Vefa Destek Grupları ekmek ve pide dağıtımı yapılacak. Pazartesi gününden itibaren ise fırınlar açık olacak. Tüm bu detaylar 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli; diğer şehirlerde yasak söz konusu değil.

İŞTE AYRINTILAR....

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün fırınlar açık mı? Ramazan'da ilk sahurda fırınlardan pide alınabilecek mi? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA