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Haberler Yaşam Haberleri Bugün teravih var mı? Ramazan'ın ilk günü bugün camide teravih namazı kılınacak mı?

? 'ın ilk günü bugün ?

On bir ayın sultanı ayına kavuşmanın huzuru içerisinde bulunurken teravih namazı için geri sayım başladı. Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan teravih namazı her sene camilerde kılınıyordu. Ülkemizde corona virüsü salgını sebebiyle Cuma namazı evde kılınmaya başlamış ve on binlerce vatandaş ‘’ ? Camilerde teravih namazı kılınacak mı?’’ gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş camilerde teravih namazı kılınmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Peki bugün teravih var mı? Ramazan'ın ilk günü bugün ?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:22 ABONE OL
Bugün teravih var mı? Ramazan'ın ilk günü bugün camide teravih namazı kılınacak mı?

Mübarek ayına sayılı günler kala islam alemi tüm hazırlıklarını sürdürürken bir yandan sorusuna yanıt arıyor. Her sene camilerde toplu olarak kılınan Cuma namazları corona virüsü sebebiyle evlerde kılınmaya başladı. Müslüman aleminin merakla beklediği Ramazan ayında kılınan teravih namazları büyük önem taşıyor. Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz denilen ? Peki Ramazan'ın ilk günü bugün ? 2020'nin ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?

BUGÜN CAMİDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? BUGÜN TERAVİH VAR MI?

Mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Ülkemizde corona virüsünden ötürü camilerde teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Buna göre,bugün teravih var mı? İşte tüm detaylar…

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Bugün teravih var mı? Ramazan'ın ilk günü bugün camide teravih namazı kılınacak mı?
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