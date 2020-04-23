Bugün teravih var mı? Ramazan'ın ilk günü bugün camide teravih namazı kılınacak mı?

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala islam alemi tüm hazırlıklarını sürdürürken bir yandan bugün teravih var mı sorusuna yanıt arıyor. Her sene camilerde toplu olarak kılınan Cuma namazları corona virüsü sebebiyle evlerde kılınmaya başladı. Müslüman aleminin merakla beklediği Ramazan ayında kılınan teravih namazları büyük önem taşıyor. Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz denilen teravih namazı bugün var mı? Peki Ramazan'ın ilk günü bugün camide teravih namazı kılınacak mı? 2020'nin ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?

BUGÜN CAMİDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? BUGÜN TERAVİH VAR MI?

Mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Ülkemizde corona virüsünden ötürü camilerde teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Buna göre,bugün teravih var mı? İşte tüm detaylar…