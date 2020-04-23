Çorbadan sonra yemeğe 20 dakika ara

Ramazan ayına tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde giriyoruz. Salgın sürecinde vücut direncini korumak en önemli faktörlerin başında geliyor. Bu da doğru ve dengeli beslenmeden geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, oruç tutarken sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı. Dr. Aktaş, "Herkes evde olduğu için karbonhidrat tüketiminde ciddi bir artış oldu. Oruç tutarken de ekmekten uzak durun. Dengeli ve sağlıklı beslenin. İftarda orucunuzu bir kase çorba ile açtıktan sonra 20 dakika ara verip daha sonra yemeğe devam ederseniz kan şekerinizi dengelemiş olursunuz" diyor. İşte Dr. Ümit Aktaş'tan öneriler:





EKMEK ACIKTIRIR

Ramazanda karbonhidrat ağırlıklı sofralarından kaçının. Oruç tutarken ekmekten uzak durun. Sahurda ne kadar çok karbonhidrat tüketirseniz, ertesi gün o kadar çok acıkır ve susarsınız.

Sahurda zeytin, peynir ve bol tereyağında yumurta ile kahvaltı yapın. "Ekmek yemeden doyulmaz" sözünün aksine sizi asıl acıktıran ekmektir, börek çörektir.

İftarda da yemeğe çorba ve salata ile başlayın. Unla meyane edilmiş çorbalar yerine kemik suyuyla yapılmış sebze ya da mercimek çorbası tercih edin.





ÇORBA SONRASI ARA

Orucunuzu bir kase çorba ile açtıktan sonra 20 dakika ara verip daha sonra yemeğe devam ederseniz kan şekerinizi dengelemiş olursunuz.

İftardan sahura kadar her yarım saatte bir olmak kaydıyla su içerek vücudumuzdaki dengeyi sağlayabiliriz.

Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbaları tercih edin, ilk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin

Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

YUMURTA VE TEREYAĞI

Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Tok tutar, açlık ataklarını önler.

Orucu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin

Abartılı iftar sofralarından kaçının. Ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar

Şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin.



TOK TUTAN SALATA

Malzemeler: 4 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, bol miktarda maydanoz, 1 limonun suyu ve kabukları, İki yemek kaşığı tahin ya da zeytinyağı

Hazırlanışı: Tüm malzemeler bir kapta karıştırın. İsteğe göre tahin ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sahurda ve iftar da tüketebilirsiniz.



HAZIMSIZLIK GİDERİCİ ÇAY

Malzemeler: Kimyon, rezene, tıbbi nane

Hazırlanışı: Hepsinden 4 tatlı kaşığı alarak üzerine sıcak su ekleyin. 10 dakika üstü kapalı bir şekilde demleyin. Bitkileri kesinlikle kaynatmayın. İftardan sonra 3 bardağa kadar içebilirsiniz.