CORONA DANIŞMA HATTI: Sağlık Bakanlığı corona danışma hattı nedir? SABİM WhatsApp Danışma Hattı!

Corona virüsü salgınına karşı ülkemizde önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı bir adım daha attı ve corona whatsapp danışma hattı oluşturdu. Buna göre; yeni tip corona virüs salgınına karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve risk taşıyanlar ne yapması gerektiğini öğrenecekler. Bilgilere yazılı ve görsel meteryaller ile erişebilecek olup en güncel ve doğru bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Buna göre; corona danışma hattı numarası kaç? Sağlık Bakanlığı corona danışma hattı nedir? İşte SABİM WhatsApp danışma hattı!

CORONA DANIŞMA HATTI

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgınına ilişkin bir adım daha attı ve SABİM Whatsapp danışma hattı oluşturdu. Buna göre; haberimizin içerisinden corona danışma hattına ilişkin tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.