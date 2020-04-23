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Corona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti

'da bir vatandaş, nefes darlığı çekmeye başlayınca yeni tip korona virüse yakalandığını düşünerek hastaneye gitmek için sokağa çıktı. Polisler tarafından durdurulan şahıs, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 12:15 ABONE OL
Corona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti
Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Adana'da da 30 il ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yeni tıp korona virüsün etkilerini kırmak için alınan bu karar nedeniyle polisler de Adana genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

POLİS YANINA ÇAĞIRDI VE

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde sokağa çıkan vatandaşları denetleyen polis, bir vatandaşın sokakta olduğunu görüp yanına çağırdı. Şahıs, nefes darlığı çektiğini korona virüsten şüphelendiği için hastaneye gitmek için yola çıktığını ancak kısıtlama nedeniyle hastaneye gidecek araç bulamadığını söyledi. Bunun üzerine polis, hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri vatandaşı ambulansa alıp hemen hastaneye götürdü.

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Corona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti
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