Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Müslümanlar sosyal hayatlarını devam ettirirken oruç ibadetini de zarara uğratmamaları önem teşkil ediyor. Gün içerisinde en çok sorulan soruların başında ise '' Diş çektirmek orucu bozar mı?'' Geliyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması gerekiyor. Peki diş çektirmek orucu bozar mı? Diş çektirince oruç bozulur mu?

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine çok az bir süre kala vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Oruçlu kimseye diş çekimi esnasında iğne vurulması ve ilaç verilmesi orucu zedeler. Oruçluyken belli sebeplerden ötürü diş çektirmek zorunda kalan vatandaşlar diş çektirmek orucu bozar mı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…