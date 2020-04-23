En eğlenceli etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yıldönümü kutlanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında okullar kapalı olduğı için bayram coşkusu evde yaşanacak. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı hem en eğlenceli hem de en faydalı şekilde kutlamak için Mektebim Koleji öğretmenleri şu önerilerde bulundu:: "Hayal edebileceğiniz her şey gerçektir" der Picasso. Çünkü her şey önce bir hayalle başlar. Çocukların hayalleri dünyamızın geleceğini şekillendirecek ilk malzemedir. Kitaplar hayallere giden bu yolda çocuklarımız için büyülü dünyalara açılan kapılardır. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı yetiştiren siz değerli anne babalara Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) 23 Nisan dolayısıyla dijital ortamda erişime açtığı "Sesli Çocuk Kitaplarını" önermekteyiz. Bu eserlerde hayalleri ile dünyaya izler bırakmış "Ben Picasso", "Ben Dali", "Ben Rodin", "Ben Cengiz Han", "Ben Venedik Taciri" gibi eserleri burada paylaştığımız adreste online olarak bulabileceksiniz. Link: https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/ sayfa/sesli-cocuk-kitaplari: İnsan doğası oyun oynayarak ve deneyimleyerek öğrenmede hızlı bir uyuma yatkındır. Bayramlarında çocuklarımızı mutlu etmek için sizlere kutlamalarda kullandığımız rengârenk balonların olduğu bir oyun önerisi paylaşmak istedik. Oyunumuz için diğer malzemelerimiz hareketli müzikler ve bir tane keçeli kalem. Balonların üzerine rakamlarımızı 1 den 10 'a kadar yazalım. Müzik açıldığında balonları çocukla birlikte havaya atalım. Müziği durdurduğumuzda ise elimizde olan balonun üzerindeki sayı kadar zıplayalım. Diyelimki 2 rakamlı balon elimizdeydi. 2 kere zıpladıktan sonra tekrar müziği açarak balonlara havaya fırlatalım ve müzik durduğunda tekrar elimizde olan balonun sayısı kadar zıplayalım.: Çocuklarımıza 3'üncü hediyemizi özgüveni yüksek, otokontrolünü yapabilen bireyler olarak büyümeleri için hazırladık. Araçlarımız, bir beyaz saksı veya yoğurt kabı, kabın üzerine istediğimiz figürleri çizip boyayabileceğimiz boyalar, toprak ve dilediğimiz çiçek tohumları. Öncelikle saksımızın bir yüzüne 23 Nisan yazıyoruz. Saksıya çocuğun boyamak istediği figürler için destek olabiliriz. Sonra çiçeğin tohumlarının yetiştirilme adımlarına göre toprağı, suyu ve ışığını ayarlıyoruz. Çocuğumuzla çiçeğimizi hangi aralıkla kontrol etmesi gerektiği, takibi ve dikkat etmesi gereken noktaları paylaşıyoruz.En az iki kişiHer oyuncu için 15 küçük taş.Oyuncular ellerindeki taşları eşit aralıklarla, aralarında atlama mesafesi bırakarak, düzgün bir sıra halinde yere dizerler. Bu taşlara 'kurbağa' denir. Oyuna başlayacak oyuncu 'leylek' olur, dizdiği taşların üzerinden tek ayakla sekerek atlar. Son taşın üzerinden atlayınca geri döner ve son taşı eline alır. Sonra tekrar sekerek başlangıç noktasına ulaşır. Bu şekilde tüm taşlarını toplamaya çalışır. Taşların üzerinden geçerken birden fazla sekerse, ayağı taşlardan birine veya havadaki ayağı yere değerse ya da elindeki taşı yere düşürürse oynama sırası diğer oyuncuya geçer.