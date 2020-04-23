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Haberler Yaşam Haberleri En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 24 Nisan 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

2020: Kısa, ile

İslam alemi “On Bir Ayın Sultanı” ’in ilk gününe denk gelen Cuma gününe bir kez daha kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle camilerde namaz kılınamayacak olsa da vatandaşlar evlerinde ibadet ve dualarını edecekler. Diğer yandan bu güzel günün mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve mesajları ile dualı, ayetli resimleri yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. İçeriğimizde en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını bulabilir ve tüm sevdiklerinizle , Facebook, gibi mecralarında dilediğinizce paylaşabilirsiniz. İşte resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 02:24 ABONE OL
En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 24 Nisan 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Müslümanlar için anlamı ve önemi oldukça fazla olan 2 günün denk gelmesi her iki gününde değerine değer, anlamına anlam katıyor. Cuma ve Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, bu sevinci sevdikleriyle paylaşmak için kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve hayırlı Cumalar mesajları ile dualı, ayetli resimleri araştırmayı sürdürüyor. İçeriğimizde sizler için seçmiş olduğumuz en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. İşte 24 Nisan resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ BURADA (24 NİSAN 2020)

  • Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
  • Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

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En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 24 Nisan 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
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