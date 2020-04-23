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Eşinin mirasını hastaneye bağışladı

, eşinden miras kalan arsanın satışından elde edilen 2 milyon 250 bin lirayı, GAÜN ’ne bağışladı. Keser: Eşim bana bu mirası bırakarak fedakarlık yaptı. Ben de onun adını yaşatacağım

MEHMET BONCUK Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Eşinin mirasını hastaneye bağışladı
Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi için, 2 milyon 250 bin TL bağışta bulundu. Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin'in katılımıyla rektörlük makamında düzenlenen törende hayırsever Yüksel Keser bağışa ilişkin protokolü imzaladı.

ADINI YAŞATACAĞIM'
Hayırsever Yüksel Keser, "Eşim Ömer Bey çok fedakar bir kişiydi. Vefatından sonra adını yaşatacak bir bağışta bulunmayı düşündüm. Çocuklarımla istişareler yaptım. Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye düşünürken Kovid- 19 salgınının tedavisinde yoğun bakım ünitelerinin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. Eşim bana bu mirası bırakarak fedakarlık yaptı. Ben de onun adını yaşatacağım. Bağışta bulunduğum için çok mutluyum" dedi.
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Eşinin mirasını hastaneye bağışladı
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