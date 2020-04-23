Eşinin mirasını hastaneye bağışladı

Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi için, 2 milyon 250 bin TL bağışta bulundu. Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin'in katılımıyla rektörlük makamında düzenlenen törende hayırsever Yüksel Keser bağışa ilişkin protokolü imzaladı.Hayırsever Yüksel Keser, "Eşim Ömer Bey çok fedakar bir kişiydi. Vefatından sonra adını yaşatacak bir bağışta bulunmayı düşündüm. Çocuklarımla istişareler yaptım. Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye düşünürken Kovid- 19 salgınının tedavisinde yoğun bakım ünitelerinin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. Eşim bana bu mirası bırakarak fedakarlık yaptı. Ben de onun adını yaşatacağım. Bağışta bulunduğum için çok mutluyum" dedi.