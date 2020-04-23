Ramazan ayının başlayacağı dinimiz açısından büyük önem taşıyan bu tarihte; Eskişehir ilk sahur kaçta? Gibi birçok soru da internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadeletlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman edeceği bu ayda iftar ve sahur saatleri diyanet tarafından yayınlanan imsaki ile belli oldu. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Eskişehir ilk sahur kaçta? Eskişehir imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet'in yayınladığı saatler…

ESKİŞEHİR İMSAKİYE SAATİ: İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorular da cevabını bulmuş oldu. İşte Eskişehir iftar ve sahur saatleri…