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ilk sahur kaçta? saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta soruları bugün sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. İl İl imsak vakitleri diyanet tarafından açıklanırken her şehir için farklı saatlerde gerçekleşen sahur ve iftar saatleri de belli olmuş oldu. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman vatandaşımız için hazırlanan Sabah.com.tr'nin 2020 imsakiye sayfası üzerinden ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. Peki, ilk sahur kaçta? saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:49 ABONE OL
Eskişehir ilk sahur kaçta? Eskişehir imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Ramazan ayının başlayacağı dinimiz açısından büyük önem taşıyan bu tarihte; ilk sahur kaçta? Gibi birçok soru da internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadeletlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman edeceği bu ayda iftar ve sahur saatleri diyanet tarafından yayınlanan imsaki ile belli oldu. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Eskişehir ilk sahur kaçta? saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet'in yayınladığı saatler…

ESKİŞEHİR İMSAKİYE SAATİ: İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorular da cevabını bulmuş oldu. İşte Eskişehir iftar ve sahur saatleri…

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Eskişehir ilk sahur kaçta? Eskişehir imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?
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