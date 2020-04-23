Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile imsak ve iftar vakti ezanda su içince oruç bozulur mu?

Sahuru olabildiğince geniş tutmak ve akşam ezanı ile birlikte oruç açmakta acele etmek sünnettir. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi? Yeni bir Ramazan ayına daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Her ne kadar diğer Ramazan aylarındaki gibi şenlikli geçmeyecek olsa da, oruç ve ibadetler ile bu rahmet ayını geçirmeye çalışacağız. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Bunlardan en önemlisi de oruçlu kalacağımız vakit… Sabah ve akşam olmak üzere iki ezan arasında oruç tutarak nefsimizi kontrol ediyoruz.

EZAN OKUNRKEN SU İÇİLİR Mİ?

En çok merak edilen konulardan birisi de bu süre içerisinde, ne zaman oruca başlamak ve ne zaman orucu açmak gerektiği… Peki, ezan okunurken su içilir mi?

İşte, ezan okunurken yapılması gerekenler ile ilgili detaylar…