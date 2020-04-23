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Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler - gönülller yeni sezon yarışmaları kıran kırana devam ederken yarışmacılardan ’na ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler arama motorlarında Survivor , , , , mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilir. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 21:48 ABONE OL
Ezgi Hocaoğlu kimdir? 2020 Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Ezgi Hocaoğlu ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir. Yarışmacıyla ilgili daha fazla detay bulunumuyor.

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Ezgi Hocaoğlu kimdir? 2020 Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...
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