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Flightradar nedir? Flightradar24 ne işe yarıyor?

’nin 100. Yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ’nın yolcu uçağı ile ’nin tam orta noktasına çizdiği Ayyıldız vatandaşlarımızca çok beğenildi. Yolcu uçağının göklerde çizdiği Ayyıldız Flightradar üzerinden takip edildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlarımız flightradar nedir? sorusuyla arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Flightradar24 ne işe yarıyor merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 23:25 ABONE OL
Flightradar nedir? Flightradar24 ne işe yarıyor?

Bugün kutlanan 23 Nisan Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılıyla birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Hava Yolları bir yolcu uçağıyla ülkenin tam orta noktasına gökyüzünde bir Ayyıldız çizdi. Bu güzel etkinlik vatandaşlarca flightradar isimli bir internet sitesi üzerinden takip edildi. Bu bağlamda flightradar nedir? sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Flightradar24 ne işe yarıyor öğrenmek isteyenler içeriğimizde yer alan detaylarla bilgi sahii olabilirler. İşte ayrıntılar…

FLIGHTRADAR NEDİR? FLIGHTRADAR24 NE İŞE YARIYOR?

Flightradar24 internet tabanlı, çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan web uygulaması. Flightradar24, uçuş bilgisini üç farklı kaynaktan sağlamaktadır:

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Flightradar nedir? Flightradar24 ne işe yarıyor?
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