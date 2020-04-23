‘Günışığı çocukları’ndan dijital kutlama

TÜRK Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği "Günışığı" projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını resim ve videolarla kutladı. Çocuklar tarafından üretilen içerikler www.1asirlikbayram.com sitesinde yayınlandı. Çocuklar İstiklâl Marşı'nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Meclisimiz'in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar. Millî mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yâd ederek, tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.