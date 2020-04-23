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Müslüman alemi Ramazan ayının heyecanını yaşarken teravih namazları kılmadan önce ‘’ İftitah tekbiri nedir, okunuşu nasıldır? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Namaza ilk defa başlayacak olan vatandaşlar kelimenin anlamını ve okunuşunu merak ediyor. Tekbir alacak kişinin, dilsizlik gibi bir engeli yoksa, kendisi işitecek kadar sesli alması, farz ve vâcip olan namazlarda bu tekbiri ayakta alacak kadar gücü olanların iftitah tekbirini ayakta almaları farzdır. Peki İftitah tekbiri okunuşu nasıldır, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:50 ABONE OL
İftitah tekbir nedir, okunuşu nasıldır? İftitah tekbiri nasıl alınır?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle teravih namazları kılınmaya başlanacak. İlk defa namaz kılacak olan vatandaşlar İftitah tekbiri nedir, okunuşu nasıldır sorularına gün içinde yanıt aramaya başladı. İslam alemi namaz kılmaya başlamadan önce abdest almalı ve temiz olmalıdır. Namaza başlarken İftitah tekbiri almayı unutmamalıdır. Peki İftitah tekbir nedir, okunuşu nasıldır? İftitah tekbiri nasıl alınır?

İFTİTAH TEKBİRİ NEDİR, ELLERİ YUKARI KALDIRMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" deyip eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

İftitah tekbirini alırken, elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), bu tekbiri alırken ellerini kaldırmıştır (Nesâî, İftitah, 2; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 195-196). Hanefî mezhebine göre erkekler iki elini, avuçların iç kısımları kıble istikametine yönelik olarak ve başparmaklar kulak yumuşakları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise omuzlarının hizasına kadar kaldırırlar (Merğînânî, el-Hidâye, I, 307-309). Diğer mezheplerde erkekler de ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar.

İFTİTAH TEKBİRİ NASIL ALINIR?

İftitah tekbirinin hükmü farzdır. Namaza başlarken "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

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İftitah tekbir nedir, okunuşu nasıldır? İftitah tekbiri nasıl alınır?
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