İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yasak ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk yasağı uzatıldı mı?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında iller arası seyahat yasağı başlatıldı. Belli sebeplerden ötürü il dışına seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusuna gün içinde yanıt arıyor. Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Koronavirüsü riskini en aza indirmek için yapılan çalışmalarla birlikte iller arası seyahat yasağı belli hususlar dahilinde geçerli oluyor. Belli sebeplerden dolayı il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar devlet, valilik veya kaymakamlıklara başvurarak alacakları yol izin belgesi alabiliyor. Peki İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yolculuk yasağı uzatıldı mı, yasak ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası seyahat yasağı kapsamında genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile 31 ile yapılacak tüm giriş/çıkışları, 15 gün daha uzattı. Buna göre, İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm bilgiler…