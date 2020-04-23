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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan ne zaman? İmsakiye ile ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara sahur ve il il iftar saatleri burada

Ramazan yayınlandı! 2020 Ramazan ne zaman? İmsakiye ile ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? , sahur ve il il iftar saatleri burada

Müslüman âlemi bu yıl da Ramazan ayını büyük sevinç ve huzurla karşılayacak. Şaban ayının bitmesine kısa bir süre kala on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden bilgilerini yayınladı. Buna göre , , İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kayseri ve diğer tüm iller için ilk sahur ve ilk iftar saatleri belli oldu. 2020 İmsakiye ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak soruları da cevabını buldu. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur vakti ne zaman ve ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir sahur imsak vakti ve il il iftar saatleri!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:17 ABONE OL
Ramazan İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan ne zaman? İmsakiye ile ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara sahur ve il il iftar saatleri burada

Ramazan ayının heyecanı şimdiden milyonlarca kişiyi sardı. Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanına kavuşmak için geri sayım başladı. İslam âlemi için farz olarak buyurulan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bilgilerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden il il imsakiye yayınlandı. Böylece Ramazan ne zaman başlıyor sorusu cevabını bulurken, , , İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kayseri ve diğer tüm iller için ilk sahur ve ilk iftar saatleri belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman ve hangi gün başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri!

2020 RAMAZAN İMSAKİYE YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, herkesin merakla beklediği imsakiye bilgilerini yayınladı. Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahur ve iftar saatleri ile ilgili ayrıntıları araştıranlar il il imsakiye bilgilerine bu başlık altından ulaşabilecekler.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK SAHUR VE ORUÇ…

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kayseri ve diğer tüm iller için imsakiye yayınlandı. Buna göre ilk sahur vakti ve iftar saati netleşti.

İşte detaylar;

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Ramazan İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan ne zaman? İmsakiye ile ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara sahur ve il il iftar saatleri burada
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