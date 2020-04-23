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ne zaman, saat kaçta okunacak? 'da saat kaçta okunacak?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla karşılanırken sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar 'da saat kaçta okunacak? Sorusu oldu. Bilindiği üzere ülkemizdeki salgın nedeniyle bu yıl kutlama törenleri ve etkinlikleri yapılamadı. Ancak İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çağrı ile tüm belirtilen saatlerde tek yürek olacak ve milli bayramımızın 100. Yılını her beraber İstiklal marşını balkonlardan ve pencerelerden okuyarak kutlamaya davet etti. Bu davet büyük ilgi görürken vatandaşlar şimdiden balkonlarını bayraklarla süslemeye başladı. Peki, ne zaman, saat kaçta okunacak? 23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? İşte yapılan açıklamanın detayları…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:35 ABONE OL
İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? 23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

Bilindiği üzere ülkemizdeki salgın nedeniyle bu yıl kutlamaları tüm yurtta evlerden gerçekleşecek. Bu kapsamda; İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda belirlenen saatte tüm yurtta aynı anda okuyarak vatandaşları milli bayramımızın 100. Yılında kutlama yapmaya davet etti. Yapılan bu açıklama sonrasında ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 23 Nisan'da saat kaçta okunacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm 'nin tek yürek olacağı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutlayacağımız o saat! İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK? İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU!

Bundan tam 100 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı kutlu günün çocuklara armağan edilmesiyle her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmaya başlandı. Bu kapsamda; ülkemizdeki salgına tedbiren etkinlik ve törenlerin iptal olmasının ardından İletişim Başkanlığı müjdeli bir haberle geldi. Tüm Türkiye'nin aynı anda İstiklal Marşı'mızı okuması fikri büyük ilgi görürken şimdilerde vatandaşlar "23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte yapılan açıklama…

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İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? 23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?
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