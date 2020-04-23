İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? 23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

Bilindiği üzere ülkemizdeki salgın nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamaları tüm yurtta evlerden gerçekleşecek. Bu kapsamda; İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda belirlenen saatte tüm yurtta aynı anda İstiklal marşı okuyarak vatandaşları milli bayramımızın 100. Yılında kutlama yapmaya davet etti. Yapılan bu açıklama sonrasında ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutlayacağımız o saat! İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK? İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU!

Bundan tam 100 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı kutlu günün çocuklara armağan edilmesiyle her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmaya başlandı. Bu kapsamda; ülkemizdeki salgına tedbiren etkinlik ve törenlerin iptal olmasının ardından İletişim Başkanlığı müjdeli bir haberle geldi. Tüm Türkiye'nin aynı anda İstiklal Marşı'mızı okuması fikri büyük ilgi görürken şimdilerde vatandaşlar "23 Nisan'da Balkonlarda İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte yapılan açıklama…