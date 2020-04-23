İzmir'de ilk sahur kaçta? İzmir imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının ilk gününe sayılı saatler kala "İzmir imsakiye saatleri", yoğun olarak araştırılan konuların başında geliyor. Bu gece imsak vakti öncesi sahurlarını yapacak ve ilk oruç için niyet edecek vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerdeki imsak saatlerini merakla araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin en kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan İzmir'de ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta sorularına yönelik detaylı araştırmalar, bugün itibarıyla hız kazandı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkacak ve imsak vaktinde niyet edecek İzmirliler, 24 Nisan saat 20:03'te okunan akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıp ilk oruçlarını açacak. İşte İzmir imsakiye saatleri…

İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU! 2020 İZMİR İMSAKİYE TAKVİMİ

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İzmir'in yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi şehirlerimizin de ilk sahur ve ilk iftar saatlerine bulabilir, il il imsakiye vakitleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.