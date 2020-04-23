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Köpek tartışması kanlı bitti 2 ölü

’ta , evde beslediği çoban köpeğinin araçlara zarar verdiğini söyleyen dayısı ve teyzesinin oğlu ’yi av tüfeğiyle öldürdü

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Köpek tartışması kanlı bitti 2 ölü
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Maksutlu Mahallesi'nde yaşayan Ali Ekşi (42), önceki gece yeğeni Emrah Akdağ'ın (25) ailesini, evlerinde besledikleri çoban köpeğinin araçlara zarar verdiğini öne sürerek uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ancak, ağız münakaşası olarak başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerindeki evdeki av tüfeğini alan Emrah Akdağ, dayısı Ali Ekşi ve teyzesinin oğlu Fettullah Ekşi'ye (28) ateş açtı. Ali ve Fettullah Ekşi kanlar içinde yere yığılırken, Akdağ ise kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ali Ekşi ve Fetullah Ekşi'nin öldüğünü belirledi. İki kişinin cesedi morga kaldırılırken, Akdağ jandarma tarafından, olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı.
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Köpek tartışması kanlı bitti 2 ölü
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