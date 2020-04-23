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? mu?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan en merak edileni de orucu bozan ve bozmayan şeyler olmaktadır. Özellikle "?" sorusunun yanıtı kadınlar tarafından araştırılıyor. Oruç tutacak vatandaşlar sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmek için doğru bilinen yanlışları araştırıyorlar. Buna göre; makyaj yapmak orucu bozar mı? mu?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 16:32 ABONE OL
Makyaj yapmak orucu bozar mı? Makyaj yapınca oruç bozulur mu?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadeti için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Bununla birlikte pek çok sorunun yanıtı da araştırılıyor. Özellikle kadınlar tarafından araştırılan "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. Sorumluluklarını tam olarak yerine getirmek için doğru bilinen yanlışların doğrusunu öğrenmek adına araştırma yapan kadınlar için; makyaj yapınca oruç bozulur mu? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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