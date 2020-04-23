Marketler ve bakkallar bugün açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılışı kapanış saati

30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli olan sokağa çıkma yasağının başladığı bugün, "Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağının kapsamının geçtiğimizden haftalardan farklı olması dolayısıyla bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlangıcı ile çakışması sebebiyle Perşembe ve Cuma günleri bakkalar ve marketlerin belirli saat aralığında hizmet vermeye devam etmesine karar verildi. Bu da özellikle BİM, ŞOK, Migros ve A101 marketlerinin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. "Bugün ve yarın bakkallar ve marketler açık mı?" "Bakkallar ve marketler bugün kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" İşte bakkallar ve marketlerin çalışma saatlerine içeren konuyla ilgili detaylar…

BUGÜN VE YARIN BAKKALAR, MARKETLER AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile bakkalların ve marketlerin 23-24 Nisan tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağını ancak kişilerin mühim ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın market veya bakkala gidebilecekleri ifade edildi.

İşte 23-24 Nisan market ve bakkalların çalışma saatleri...