Mersin ilk sahur kaçta? Mersin imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında il il imsakiye saatleri geliyor. Her vatandaş kendi ilindeki sahur saatini merak ediyor. Bu illerden bir tanesi de Mersin oldu. Mersin imsakiye saati belli oldu. Mersin iftar ve sahur saatleri; Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus olmak üzere pek çok ilçede merak ediliyor. Buna göre; Mersin ilk sahur kaçta? Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta? İşte Mersin ilk sahur kaçta sorusunun yanıtı!

MERSİN İLK SAHUR KAÇTA? MERSİN İMSAKİYE SAATİ BELLİ OLDU!

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