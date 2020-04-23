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ilk sahur kaçta? belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesinin coşkusu, huzuru ve mutluluğu yaşanıyor. İl il imsakiye saatleri merak edilirken öte yandan ilinde yaşayanlar " kaçta?" araştırması yapmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl özel olarak hazırlanan imsakiye bilgileri kapsamında illerin iftar ve sahur saatleri yayımlanıyor. Vatandaşlar bu saatlere göre; iftar ve sahurlarını yapacaklar. Öte yandan corona virüsü salgını nedeniyle bugün kılınması gereken teravih namazı da camilerde kılınmayacak. Buna göre; ? belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:26 ABONE OL
Mersin ilk sahur kaçta? Mersin imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında il il imsakiye saatleri geliyor. Her vatandaş kendi ilindeki sahur saatini merak ediyor. Bu illerden bir tanesi de oldu. belli oldu. Mersin iftar ve sahur saatleri; Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus olmak üzere pek çok ilçede merak ediliyor. Buna göre; kaçta? Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta? İşte sorusunun yanıtı!

MERSİN İLK SAHUR KAÇTA? MERSİN İMSAKİYE SAATİ BELLİ OLDU!

Haberimizin içerisinden "Mersin ilk sahur kaçta?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili tüm güncel bilgileri edinebilirsiniz.

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Mersin ilk sahur kaçta? Mersin imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?
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