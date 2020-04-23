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Mesafeler de engel olmadı

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Mesafeler de engel olmadı
Şehit öğretmenler anısına "Üzülme" albüm projesi hazırlayan Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokul öğretmenleri, öğrenci ve veli katılımıyla evlerinden hazırladıkları videolarla bir araya geldi. Daha önce terör kurbanı olan Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerin anısına Türkiye'nin farklı coğrafyalarından seslendirdikleri türkülerle hazırladıkları albümle gündeme gelen okul, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Müzik öğretmeni Kemal Eren tarafından aranjesi ve stüdyo düzenlemeleri yapılan videolar bir araya getirilerek oluşturulan proje, mesafelerin 100. yıl coşkusuna engel olamayacağını gösterdi. Projede yer alan parçalar ise, "Bu Son Olsun", "Tükenme", "Güzel Günler Göreceğiz" oldu.
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