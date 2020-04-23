Günümüzde diş fırçalamanın en doğal ve yaygın yöntemi arasında bulunan misvak, son dönemde Ramazan ayının da gelmesiyle beraber "Misvak orucu bozar mı?" sorusu ile gündeme geldi. Vatandaşlar orucu bozan durumlar ile ilgili detaylı bilgiyi araştırırken dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Konuya dair en net ve doğru bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden paylaşıldı. Buna göre; Misvak orucu bozar mı? Oruçluyken misvakla dişler fırçalanabilir mi? İşte tüm detaylar…

MİSVAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini alacak. Konu dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ağız ve diş sağlığı uzmanları oruç sırasında dişlerin fırçalanmamasının diş çürüklerine yol açabileceği uyarısında bulunurken; kimi uzmanlar da iftar ve sahur sonrası fırçalamanın ağız ve diş temizliği azısından yeterli olacağı görüşünde.

Orucu bozan durumlara ilişkin resmi sayfası üzerinden bilgilendirme yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.

Hal böyle olunca misvak kullanımının da oruç tutan kişi için kullanılabilir durumda olduğunu görüyoruz.

Aynı zamanda bilindiği üzere abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, "Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim." (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.

Misvak orucu bozar mı? Oruçluyken misvakla dişler fırçalanabilir mi?

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