Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV hesaplama 2020: Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Araç sahipleri tarafından her yıl ödenmekte olan vergi, Motorlu taşıtlar vergisi aracın cinsine göre belirlenmektedir. Ayrıca aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs gibi araçlar olmasına göre ödenecek vergi tutarında değişiklik gösterilebilir. Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte aradığımız, öğrenmek istediğimiz her şeye bir tık ile ulaşabiliriz. Kolay ve zahmetsiz bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Araç sahipleri tarafından MTV hesaplama işlemi ve MTV sorgulama son zamanlarda çokça gündemdeydi. Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Motorlu taşıtlar vergisi taksitle ödenir mi? İşte detaylar.
MTV HESAPLAMA İŞLEMİ
Bir araca sahip vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisinin hesaplama işlemini kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilecekler. Sahip oldukları aracın, araç vergi hesaplama İşlemi için internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde öğrenebilirler. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamak için, ne kadar ödeme yapabileceğinizi öğrenmek için
Vergi dairesine giderek veya Vergi dairesi internet sitesinde sisteme bilgilerinizi girerek gereken vergi tutarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sahip olduğunuz aracın yaşına ve silindir hacmine göre belirtilen oranlarda vergi tutarı karşınıza çıkmış bulunacaktır. Aracınız eğer ki, kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlardan ise aracınızın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması yapılır. Ayrıca kasko değeri üzerinden MTV nasıl hesaplanır diye merak ediyor iseniz bunun içinde Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesinden bu linke tıklayarak kasko değerlerini öğrenebilirsiniz.
( https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kasko-deger-listesi )
MTV HESAPLAMA TABLOSU
1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)
MTV SORGULAMA
Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisinin sorgulama işlemini internet üzerinden zahmetsiz bir şekilde yapabilirler. Bunun için ilk önce en yakın PTT şubesine gidilerek, e-devlet şifresi alınır. Daha internetten arama çubuğuna e-devlet yazılarak, siteye almış olduğunuz e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile girişinizi gerçekleştirin. Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" seçeneğine tıklanarak, MTV sorgulamanızı yapıp ayrıca borç ödemenizde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sorgulama işleminizi interaktif vergi dairesi sitesinden de MTV bilgilerinizin sorgulamasını yapabilirsiniz.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?
Araç sahipleri MTV ödemelerini taksit ile ödemesini yapabilirler. Bunun için bazı anlaşmalı bankaların taksitli ödeme seçeneklerinden ödeme işlemleriniz yapabilirsiniz. Bazı bankalar kredi kartıyla yapılacak olan MTV ödemeleri için 3 ila 5 taksit arasında taksit seçenekleri sunmaktadır. Aşağıda MTV ödemesi yapılabilmesi için anlaşmalı bankalar yer almaktadır. Bu bankalar;