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hesaplama 2020: Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Yeni bir araç sahibi olan kişiler ’na göre trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescili edilmiş olan motorlu kara taşıtları ve liman veya belediye siciline kayıt ve tescili edilmiş olan motorlu deniz taşıtları gibi araçlar ödemesi yapmak zorunda olmaya tabi tutuluyor. Her yıl ödemesi yapılmaktadır. Yeni alınan aracın tescilinin yapılmasından sonra takvim yılının ilk 6 ayından itibaren ödemeler başlamaktadır.  Araç sahipleri tarafından çokça merak edilen konulardan biri olan Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. MTV hesaplama 2020 işte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:39 ABONE OL
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV hesaplama 2020: Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Araç sahipleri tarafından her yıl ödenmekte olan vergi, Motorlu taşıtlar vergisi aracın cinsine göre belirlenmektedir. Ayrıca aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs gibi araçlar olmasına göre ödenecek vergi tutarında değişiklik gösterilebilir. Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte aradığımız, öğrenmek istediğimiz her şeye bir tık ile ulaşabiliriz. Kolay ve zahmetsiz bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Araç sahipleri tarafından MTV hesaplama işlemi ve MTV sorgulama son zamanlarda çokça gündemdeydi. Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Motorlu taşıtlar vergisi taksitle ödenir mi? İşte detaylar.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Bir araca sahip vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisinin hesaplama işlemini kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilecekler. Sahip oldukları aracın, araç vergi hesaplama İşlemi için internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde öğrenebilirler. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamak için, ne kadar ödeme yapabileceğinizi öğrenmek için

Vergi dairesine giderek veya Vergi dairesi internet sitesinde sisteme bilgilerinizi girerek gereken vergi tutarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sahip olduğunuz aracın yaşına ve silindir hacmine göre belirtilen oranlarda vergi tutarı karşınıza çıkmış bulunacaktır. Aracınız eğer ki, kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlardan ise aracınızın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması yapılır. Ayrıca kasko değeri üzerinden MTV nasıl hesaplanır diye merak ediyor iseniz bunun içinde Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesinden bu linke tıklayarak kasko değerlerini öğrenebilirsiniz.

( https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kasko-deger-listesi )

MTV HESAPLAMA TABLOSU

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

  • 0-1300 cc: 964 lira
  • 1301-1600 cc: 1680 lira
  • 1601-1800 cc: 2965 lira
  • 1801-2000 cc: 4670 lira
  • 2001-2500 cc: 7004 lira
  • 2501-3000 cc: 9766 lira
  • 3001-3500 cc: 14874 lira
  • 3501-4000 cc: 23383 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)

  • 0-1300 cc: 672 lira
  • 1301-1600 cc: 1258 lira
  • 1601-1800 cc: 2316 lira
  • 1801-2000 cc: 3596 lira
  • 2001-2500 cc: 5084 lira
  • 2501-3000 cc: 8495 lira
  • 3001-3500 cc: 13381 lira
  • 3501-4000 cc: 20191 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)

  • 0-1300 cc: 376 lira
  • 1301-1600 cc: 731 lira
  • 1601-1800 cc: 1364 lira
  • 1801-2000 cc: 2115 lira
  • 2001-2500 cc: 3177 lira
  • 2501-3000 cc: 5308 lira
  • 3001-3500 cc: 8061 lira
  • 3501-4000 cc: 11892 lira
  • 4001 cc <:>

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)

  • 0-1300 cc: 286 lira
  • 1301-1600 cc: 516 lira
  • 1601-1800 cc: 832 lira
  • 1801-2000 cc: 1259 lira
  • 2001-2500 cc: 1900 lira
  • 2501-3000 cc: 2856 lira
  • 3001-3500 cc: 4024 lira
  • 3501-4000 cc: 5308 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)

  • 0-1300 cc: 101 lira
  • 1301-1600 cc: 198 lira
  • 1601-1800 cc: 324 lira
  • 1801-2000 cc: 497 lira
  • 2001-2500 cc: 752 lira
  • 2501-3000 cc: 1048 lira
  • 3001-3500 cc: 1477 lira
  • 3501-4000 cc: 2115 lira
  • 4001 cc < :="">

MTV SORGULAMA

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisinin sorgulama işlemini internet üzerinden zahmetsiz bir şekilde yapabilirler. Bunun için ilk önce en yakın PTT şubesine gidilerek, e-devlet şifresi alınır. Daha internetten arama çubuğuna e-devlet yazılarak, siteye almış olduğunuz e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile girişinizi gerçekleştirin. Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" seçeneğine tıklanarak, MTV sorgulamanızı yapıp ayrıca borç ödemenizde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sorgulama işleminizi interaktif vergi dairesi sitesinden de MTV bilgilerinizin sorgulamasını yapabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Araç sahipleri MTV ödemelerini taksit ile ödemesini yapabilirler. Bunun için bazı anlaşmalı bankaların taksitli ödeme seçeneklerinden ödeme işlemleriniz yapabilirsiniz. Bazı bankalar kredi kartıyla yapılacak olan MTV ödemeleri için 3 ila 5 taksit arasında taksit seçenekleri sunmaktadır. Aşağıda MTV ödemesi yapılabilmesi için anlaşmalı bankalar yer almaktadır. Bu bankalar;

  • Denizbank
  • ING Bank
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye Garanti Bankası
  • Ziraat Bankası
  • QNB Finansbank
  • Şekerbank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası (TEB)
  • İş Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Akbank
  • HSBC Bank
  • Alternatif Bank
  • Aktif Yatırım Bankası

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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV hesaplama 2020: Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır?
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