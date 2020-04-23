MTV zamanında ödenmezse ne olur? MTV gecikme faizi ve geç ödeme cezası ne kadar?

Araç sahibi olmak hem güzel hem de masraflı yanları vardır. Her yıl ödenen sigorta, kasko, MTV ve bazı araçlarda muayene ücreti araç sahipleri için adeta zorluk çektiren işlemlerdir. Bunlar içerisindeki MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmezse gecikme faizi işlemeye başlar. MTV gecikme faizi ne kadar? Konusuna detaylı değineceğiz. MTV geç ödeme cezası gibi durumlarla karşı kaşıya kalmanız durumunda yapmanız gerekenleri de anlatacağız. İşte MTV ödemeleri ile ilgili merak edilenler…

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV GECİKME FAİZİ

MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

MTV ÖDENMEZSE ARAÇ BAĞLANIR MI?

MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. Vergi borcu olan kişi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatırsa haciz işlemi durdurulur.

TAKİPLİ VERGİ BORCU

Eğer MTV borcunuz varsa ve ödemezseniz bu işlem takibe girerek takipli vergi borcu olur. Yani borcunuz artık Vergi Dairesi tarafından takibe alınır. Borcunuz ödenip ödenmediği takip edilerek cezai işlemler uygulanır. Takibe düşen vergi borçlarını elinizden geldiğinde biran önce ödemelisiniz.