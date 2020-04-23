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olmak orucu bozar mı? mu?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber kadınlar olmak orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere kadınlar regl dönemlerinde bazı ibadetleri yerine getiremiyor. Ramazan ayı süresince oruç tutmaya niyetlenen kadın gün içinde adet olursa oruçlu gibi davranması doğru olmaz. Âdet günlerinin süresinde ise değişiklikler olabiliyor. Kadınlar arasında orucu bozan durumlar ile ilgili olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ? mu? Oluyor. Haberimizde orucu bozan durumlar ile birlikte Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? cevabını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:15 ABONE OL
Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla orucu bozan ve bozmayan şeyler merak ediliyor. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucu devam ettirmesi uygun olmaz. Zira, kadınlar özel günlerinde bazı ibadetleri yerine getiremezler. Peki Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu?

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutmaya niyet edecek olan Müslüman alemi orucu bozan ve bozmayan durumları araştırıyor. Kadınların en çok merak ettiği soruların başında ise '' oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?'' geliyor. İşte konuya yönelik merak edilenler…

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Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu?
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