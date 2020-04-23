On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla orucu bozan ve bozmayan şeyler merak ediliyor. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucu devam ettirmesi uygun olmaz. Zira, kadınlar özel günlerinde bazı ibadetleri yerine getiremezler. Peki Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu?

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutmaya niyet edecek olan Müslüman alemi orucu bozan ve bozmayan durumları araştırıyor. Kadınların en çok merak ettiği soruların başında ise '' oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?'' geliyor. İşte konuya yönelik merak edilenler…