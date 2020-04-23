Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Rüyalanınca oruç bozulur mu?

Ramazan ayında nefsi terbiye etmek, yoksulların halinden anlamak için milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerin getirecek. Günlük hayat da devam ettiği için, oruç istenen veya istenmeyen durumlarda bozulabiliyor. Orucu bozup bozmadığı merak edilen durumlar arasında rüyalanmak da yer alıyor ve vatandaşlar Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Rüyalanınca oruç bozulur mu? Bu konu ile ilgili Nihat Hatipoğlu detayları anlattı. Ramazan ayında oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylar için haberimizi okumaya devam ediniz.

RÜYALANMAK ORUCU BOZAR MI?

İşte, rüyalanmanın orucu bozup bozmayacağı ile ilgili bilgiler...