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Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Rüyalanınca bozulur mu?

Orucu bozup bozmadığı merak edilen konular arasında “Rüyalanınca bozulur mu?” sorusu da yer alıyor. Mübarek ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar oruç hakkında detayları araştırmaya başladı. En çok merak edilenler arasında orucu bozan şeyler var. İnsanın kazara, elinde olmadan ya da bilerek içinde bulunduğu durumlar farklı yorumlanmaktadır. Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? İrade dışında gerçekleşen bu durum ile ilgili ne yapılması gerektiği haberimizde yer almaktadır. İşte, rüyalanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:35 ABONE OL
Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Rüyalanınca oruç bozulur mu?

Ramazan ayında nefsi terbiye etmek, yoksulların halinden anlamak için milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerin getirecek. Günlük hayat da devam ettiği için, oruç istenen veya istenmeyen durumlarda bozulabiliyor. Orucu bozup bozmadığı merak edilen durumlar arasında rüyalanmak da yer alıyor ve vatandaşlar Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Rüyalanınca oruç bozulur mu? Bu konu ile ilgili Nihat Hatipoğlu detayları anlattı. Ramazan ayında oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylar için haberimizi okumaya devam ediniz.

RÜYALANMAK ORUCU BOZAR MI?

İşte, rüyalanmanın orucu bozup bozmayacağı ile ilgili bilgiler...

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Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Rüyalanınca oruç bozulur mu?
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