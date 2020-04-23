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Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil önce jandarmaya ait araca, ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Beton direk, seyir halindeki başka bir aracın üzerine devrildi. Kazada 3’ü jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:13 ABONE OL
Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

Kaza, Musa Şahin Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, F.E. yönetimindeki 06 BMM 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce askeri araca, ardından da refüjdeki beton direğe çarparak durdu.

Beton aydınlatma direği yolda seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 80 AN 032 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

'7 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI'

Kazada araçlardaki F.E., B.E., H.A., M.I., O.C.D., Z.S. ve E.B. yaralandı. 3'ü jandarma personeli olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı
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