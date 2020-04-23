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2020 ? 2020 yılı Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ramazan ayına kısa süre kala sofralarımızdan eksik olmayan pide fiyatları belli oldu. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesi, geçen yıl 2,5 liradan satılmıştı. Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Yayınlanan Ramazan genelgesine göre; İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 09:14 ABONE OL
2020 Pide fiyatları ne kadar? 2020 yılı Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Mübarek Ramazan ayı için geri sayım sürerken 2020 pide fiyatları kamuoyuna duyuruldu. Hem sahur hem iftar sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatlarına ilişkin vatandaşlar ''Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar sofralarının baş tacı olarak görülen pidelerin de fiyatı da merak konusu oldu. Geçen sene İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu. Hal böyle olunca yeni yıl pide fiyatları merak ediliyor. Buna göre; pide fiyatları ne kadar, kaç tl? İşte yeni fiyatları

2020 PİDE FİYATLARI NE KADAR? RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ LİRA?

İstanbul'da pide fiyatlarına zam yapılmadığı açıklandı. 350 gram pide geçen yılki gibi 3 TL'ye satılacak.

350 gramlık yumurtalı susamlı pidenin ise 3 lira 50 kuruştan, 400 gram özel tırnaklı pidenin ise 4 TL'den satılacağı vurgulandı.

Ramazan genelgesine göre, "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."

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2020 Pide fiyatları ne kadar? 2020 yılı Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?
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