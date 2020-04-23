Profesör, eşiyle birlikte çiftçilik yapıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ula Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Şen, memur bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, kendi uğraşları neticesinde öğrendiği çiftçilik bilgileri ile yaklaşık 60 dönüm arazide, başta sofralık ve yağlık zeytin olmak üzere, sebze, meyve, hububat yetiştirme işleriyle uğraşıyor.

"EN SEVDİĞİM ŞEY DİKTİĞİM MEYVELERDEN YEMEK"

Akademik hayatında birçok başarıya imza atan, 32 kez TÜBİTAK ödülü alan ve Muğla Milas doğumlu olan Prof. Dr. Şen, sevdiği çiftçiliği yapmanın eşsiz bir duygu olduğunu şöyle anlatıyor: "Toprağı ve üretmeyi seviyorum. Hafta sonu ve mesai dışında çiftçilik yaparak ailece mutluyuz. Kent yaşamından uzakta stresimizi de atıyoruz. En sevdiğim şey diktiğim meyvelerden meyvesini yemek. Dikip emek ettiğimiz sebzeleri soframızda görmek tarifsiz bir duygu."

PROFESÖRÜN MEMUR EŞİ DE ÇİFÇİLİK YAPIYOR

Tüm akademik başarılarının yanında 2016 yılından bu yana resmi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak Milas Ziraat Odası'nın da üyesi olan Prof. Şen, kendisi gibi tarımı seven ve köylü bir ailenin çocuğu olan tarih öğretmeni memur eşinin de kendisine yardım ettiğini söylüyor. Şen, eşiyle birlikte aşılama, dikim, gübreleme, ilaçlama, budama ve hasat işlerini öğrendiklerini söylüyor.