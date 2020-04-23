Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Ramazan'ın ilk gününde yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve tespihler!

Ramazanın gelmesiyle beraber binlerce vatandaş Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler konulu araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirmeye başladı. Dinimizce On bir aydan daha hayırlı olan bu ayda yapılan ibadetlerin daha fazla sevap getireceği, günahların affedileceği bilinirken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Buna göre; Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorusu yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından Ramazan'ın ilk günü yapılması gereken ibadetler ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Binlerce Müslüman bu mübarek tarihlerde iman etmek için yapılabilecek ibadetlerin araştırmasını yaparken haberimizin bir sonraki sayfasında yer alan bilgilerden faydalanabilirler. Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...