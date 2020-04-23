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ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Ramazan'ın ilk gününde yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve tespihler!

On bir aydan daha hayırlı olarak bilinen ayında yapılması gereken ibaretler ile ilgili araştırmalar an itibariyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan konular arasında yer almaya başladı. Bu mübarek ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affolur. Buna göre; Binlerce Müslüman on bir ayın sultanının bu seneki gelişiyle huzurla dolarken öte yandan allaha iman etmek için yapacağı ibadetlerin detaylarını öğrenmek istiyor. Bu noktada, sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Buna göre; nelerdir? Ramazan'ın ilk günü yapılması gereken ibadetler ve detaylı bilgiler haberimizde…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:05 ABONE OL
Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Ramazan'ın ilk gününde yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve tespihler!

Ramazanın gelmesiyle beraber binlerce vatandaş ayında yapılması gereken ibadetler konulu araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirmeye başladı. Dinimizce On bir aydan daha hayırlı olan bu ayda yapılan ibadetlerin daha fazla sevap getireceği, günahların affedileceği bilinirken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Buna göre; nelerdir? Sorusu yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından Ramazan'ın ilk günü yapılması gereken ibadetler ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Binlerce Müslüman bu mübarek tarihlerde iman etmek için yapılabilecek ibadetlerin araştırmasını yaparken haberimizin bir sonraki sayfasında yer alan bilgilerden faydalanabilirler. Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

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Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Ramazan'ın ilk gününde yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve tespihler!
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