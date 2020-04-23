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! 2020 İlk sahur imsak vakti ve iftar ne zaman saat kaçta? sahur saati ve il il iftar saatleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. On bir ayın sultanına kavuşmak için heyecanla bekleyen milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bu ay içerisinde eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler yapılacak. Farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur imsak vakti ve iftar saati merak konusu oldu. Diyanet İşleri’nin yayınladığı ile ne zaman başlıyor sorusu da cevabını buldu. Ramazan imsakiye ile , , , Bursa, Konya, Kayseri, Antalya sahur vakti ve il il iftar saatleri için doğru yerdesiniz. 2020 Ramazan İmsakiye ile ilk oruç ne zaman tutulacak, sahur saat kaçta, iftar saati kaçta gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur ve iftar saatleri!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:24 ABONE OL
Ramazan İmsakiye! 2020 İlk sahur imsak vakti ve iftar ne zaman saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir sahur saati ve il il iftar saatleri

, , ve il il yayınlandı. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye ile ilk sahur imsak vakti ve ilk iftar saati belli oldu. Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanında milyonlarca kişi farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. imsakiyesi ile sahur saati ve iftar saatleri ise bu yıl da imsakiye sayfamız ile sizlerle olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Antalya'da sahur saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, gibi tüm soruların cevabı için doğru yerdesiniz. Peki, ilk sahur saat kaçta ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati ve il il iftar saatleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişi sahur saati kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. 23 Nisan Perşembe gecesini, 24 Nisan'a bağlayan gece ilk sahur kalkılacak olması nedeniyle imsak vakti merak konusu oldu. Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.

İLK SAHUR (İMSAK) VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye ile il il imsak ve iftar saatleri belli oldu. İlk oruç tutmanın heyecanı yaşanırken, sahur saati de en çok merak edilen konular arasında ilk sırada yer aldı.

İşte il il imsakiye;

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Ramazan İmsakiye! 2020 İlk sahur imsak vakti ve iftar ne zaman saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir sahur saati ve il il iftar saatleri
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