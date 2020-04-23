Ramazan manileri 2020! Komik ve kısa Ramazan manisi sözleri

Ramazan ayı davulu ve manileriyle gelenekselleşmiş bir hale gelmiştir. Müslüman alemi Ramazan ayının heyecanını yaşarken bir yandan da davulcuların söylediği kısa ve komik Ramazan manisi sözlerine bakıyor. 11 ayın sultanı Ramazan, yüzyıllardır süregelen gelenekleriyle de hayatımıza renk katıyor.

RAMAZAN MANİLERİ

Ramazan davulu ve manileri, Ramazan'la özdeşleşmiş geleneklerdendir ve bu geleneğin amacı, oruç tutmak isteyen kişileri sahur için uyandırmaktır. İşte en eğlenceli ve uzun kısa Ramazan manileri

RAMAZAN MANİLERİ 1

Sabah erken çık yola!

Dikkat et sağa sola!

Ramazan ayı geldi,

Oruç mübarek ola.

Gece pilav pişirdim,

Yedim, karnı şişirdim,

Sıcak başıma vurdu,

Dilim sürçtü, şaşırdım.

Amca sen Tatar mısın?

Kayısı satar mısın?

Bir mani desem sana,

Bir şeker atar mısın?

Ramazan sultan ayı,

Almalıyız duayı!

Hoca, bizi bekliyor,

Demlenmiş Rize çayı.

RAMAZAN MANİLERİ 2

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

Ramazanla uyandı,

Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,

Camide kandil yandı.

Müminlere nimettir,

İlk on günü, rahmettir,

Bu ayda oruç tutmak,

Büyük bir ganimettir.

Müminler huzur bulur,

Günahları affolur,

Bayram günü gelince,

Cehennemden kurtulur.

Oruçla anla aç toku!

Aç ilmihali oku!

Hoca, ömrün geçmeden,

İnsanlıktan al koku!

RAMAZAN MANİLERİ 3

Besmeleyle çıktım yola

Selam verdim sağa sola

A benim ağalarım

Ramazanınız mübarek ola.

Bekçiniz kapıya geldi

Cümlenize selam verdi.

Darılmayın iki gözüm

Bahşişin almaya geldi.

Bu gece ayın evveli

Açıldı İslâm'ın gülü

Geldi Mubarek ramazan

Mesrur etti cân ü dili.

Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.

Davulun içi pekmez

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan gitmez.