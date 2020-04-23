Ramazan öncesi 52 bin personelle denetim

İçişleri Bakanlığı, ramazan ayı ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesinde yurt genelinde marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden toplam 52 bin 220 personelin katılımıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Dün saat 15.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralları, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ve fahiş fiyat incelemeleri gerçekleştirildi. Önceden tespit edilmiş 3 bin 321 noktada yapılan denetimlere 219 dedektör köpek de katıldı. Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi. Ramazan ayını bahane ederek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu iş yerlerine yönelik adli ve idari işlem uygulandı.SABAH