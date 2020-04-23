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22 Nisan 2020 sonuçları kazanan numaraları açıklandı! ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş neticesinde ve 22 Nisan kazanan numaraları açıklandı. Peki, 1316. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar neler oldu? Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. İşte, 1316. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve sayfası...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:25 ABONE OL
22 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 22 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen 22 Nisan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 22 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.45'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı dördüncü kez 3.535.695,07 TL devretmişti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 NİSAN KAZANAN NUMARALARI AÇIKLANDI

Haberimizden, 22 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUCU MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişinin 1316. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

5, 9, 10, 27, 35 ve 45

(Güncel veriler geldiğinde aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.)

22 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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22 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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