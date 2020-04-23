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Son dakika: Odaya kilitledi, idrarını içirip zehirledi! İnsafsız koca tutuklandı

Karısını üç arkadaşıyla zorla ilişkiye girmesi konusunda tehdit eden koca, teklifini kabul etmeyen karısını odaya kilitledi. Günlerce eşine zulmeden zalim koca, önce sinek ilacı içirdiği eşine ardından kendi idrarını içmeye zorladı. İşkencelere katlanan eşini bu kez de fare zehriyle öldürmeye çalışan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:31 ABONE OL
Son dakika: Odaya kilitledi, idrarını içirip zehirledi! İnsafsız koca tutuklandı

Y.K. isimli genç adam, Mardin Kızıltepe'de eşi A.A. ile nikahsız bir evlilik sürdürüyordu. Genç adam, 21 Nisan akşamı eve geldiğinde eşini 3 arkadaşı ile de zorla ilişkiye girmesini istedi. Kocasının teklifini kabul etmeyen A.A., eşinin tehditlerine maruz kaldı.

EVDE HAPSETTİ

Genç kadını odaya kilitleyen genç adam, karısına önce tecavüz edip ardından darp ederek bir de ölümle tehditleri savurdu. Odadan çıkmasına izin vermediği eşine işkence yapan koca, eşine zorla idrarını içirip, önce sinek ilacı içirip ardından fare zehriyle zehirlemeye çalıştı. Ertesi gün akşam saatlerinde eşinin elinden kurtulan genç A., polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. Eşinin kendisine eziyet ettiğini, sinek ilacı içirdiği, tecavüz ettiğini, sistematik eziyette bulunduğunu anlatan A.'nın ihbarı sonrası, genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.

EVDE İDRAR KAPLARI VE ZEHİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Büro Amirliği Görevlilerince yapılan çalışmalarda genç koca, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı talimatı ile yakalanı. Olayın meydana geldiği ikamette olay yeri inceleme ekiplerince gerekli çalışmalar yapıldığında ise kocanın eşine idrar içirdiği kaplar, fare zehri, sinek ilacı gibi deliller ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Y.K., savcılıkta alınan ifadesi akabinde tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Yaralama, Nitelikli Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet, Kötü Muamele' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Odaya kilitledi, idrarını içirip zehirledi! İnsafsız koca tutuklandı
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