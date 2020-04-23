Teravih namazı için nasıl niyet edilir? Teravih namazı için niyet etmek!

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Bu ibadetlerden bir tanesi de teravih namazı kılmak olacak. Ancak ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle namaz evde kılınacak. Hal böyle olunca konuya yönelik araştırmalar da hızlanmaya başladı. Buna göre; teravih namazı için nasıl niyet edilir?

TERAVİH NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerde kılınacak olan namazı doğru şekilde kılmak isteyen vatandaşlar "Teravih namazı için nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?