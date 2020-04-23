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için nasıl niyet edilir? !

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar bu mübarek ayın huzurunu ve coşkusunu yaşıyor. Ramazan ayının gelmesine bağlı olarak en merak edilenlerden bir tanesi de " için nasıl niyet edilir?" sorusunun yanıtı olmaktadır. Müslüman alemi için oldukça önemli ve mübarek olan bu günde corona virüsü salgını nedeniyle camilerde bu namaz kılınamayacak. Buna göre; evde kılınacak ? ile ilgili tüm ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:29 ABONE OL
Teravih namazı için nasıl niyet edilir? Teravih namazı için niyet etmek!

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Bu ibadetlerden bir tanesi de kılmak olacak. Ancak ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle namaz evde kılınacak. Hal böyle olunca konuya yönelik araştırmalar da hızlanmaya başladı. Buna göre; ?

TERAVİH NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerde kılınacak olan namazı doğru şekilde kılmak isteyen vatandaşlar "Teravih namazı için nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

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Teravih namazı için nasıl niyet edilir? Teravih namazı için niyet etmek!
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