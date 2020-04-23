Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İlk teravih namazı ne zaman saat kaçta? 23 Nisan 2020 İstanbul, Ankara ve il il teravih namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre corona virüsü salgınına önlem amaçlı olarak camilerde teravih namazının kılınamayacağı açıklandı. Bu yıl milyonlarca kişi bu namazı evlerinde kılacak. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gecesi ilk sahura kalkılacak ve farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu akşam ise ilk teravih namazı başlıyor. Sabah saatlerinden itibaren teravih namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il teravih namazı saatleri sabah.com.tr'nin namaz vakitleri sayfasında yer alacak. Peki, ilk teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslüman âlemi on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İmsakiyeye göre 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak. Bu akşam ise yatsı ezanıyla beraber ilk teravih namazı kılınıyor.

İşte il il teravih namazı saatleri;