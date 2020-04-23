Ramazan ayına girmemiz ile birlikte teravih namazı fazileti ve sevapları da araştırılıyor. Vatandaşlar bu gece ilk sahurlarını yapacaklar. Öte yandan yatsı namazı sonrasında kılınan sünnet namazı olarak bilinen teravih namazının gün gün sevapları araştırılmaya başlandı. Günahların affına vesile olan Teravih namazının 1.gün fazileti ve sevapları nelerdir? Gün gün teravih namazı kılmanın sevap faziletleri

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZININ FAZİLETLERİ!

Mübarek Ramazan ayına girmiş olmanın verdiği huzur ile belli başlı konular da araştırılanlar arasında yerini aldı. Bunlardan bir tanesi de "Teravih namazının 1.gün fazileti ve sevapları nelerdir?" sorusunun yanıtı oluyor. Gün gün teravih namazı kılmanın sevabına ulaşmak isteyen vatandaşlar bu yöndeki araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; haberimizin içerisinden adım adım gün gün teravih namazı kılmanın faziletlerine ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? TIKLA-ÖĞREN