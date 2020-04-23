TV’de mukabele saatleri ve kanalları 2020: Ramazan’da mukabele hangi kanalda? Diyanet TV mukabele yayın akışı

Mübarek Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek isteyenler mukabele saatleri ve kanalları 2020 bilgisini araştırıyor. Bu sene corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir meydanlarında toplu iftarlar yapılamayacak, camilerde cemaatla birlikte namaz kılınamayacak. Dolayısıyla vaktinin büyük bir çoğunluğunu evinde geçirecek vatandaşlar, TV'de mukabele saatleri ve kanalları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan'da mukabele hangi kanalda? İşte konuyla ilgili detaylar…

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.